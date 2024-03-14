إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا يرغب في اللعب مع المنتخب المغربي؟

تحدث الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد عن قراره بتمثيل المنتخب المغربي بدلا من إسبانيا.

وقال دياز في تصريح له: “لم أضغط أبداً على الاتحاد الإسباني. أشعر أنني إسباني 100% وأنني مغربي 100%”.

وأضاف: “من منا لا يرغب في أن يكون ضمن قائمة فريق مثل المغرب؟ هل تعتقد أنني حاولت الضغط على الإتحاد الإسباني؟ لم افعل ذلك ابداً، ولن أفعل”.

ومعلوم أن إبراهيم دياز سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين القادمتين ضد انغولا وموريتانيا.

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