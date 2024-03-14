إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا يرغب في اللعب مع المنتخب المغربي؟

إبراهيم دياز: لم أضغط على الإتحاد الإسباني.. ومن لا يرغب في اللعب مع المنتخب المغربي؟

2024-03-14 / 20:43
0

تحدث الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد عن قراره بتمثيل المنتخب المغربي بدلا من إسبانيا.

وقال دياز في تصريح له: “لم أضغط أبداً على الاتحاد الإسباني. أشعر أنني إسباني 100% وأنني مغربي 100%”.

وأضاف: “من منا لا يرغب في أن يكون ضمن قائمة فريق مثل المغرب؟ هل تعتقد أنني حاولت الضغط على الإتحاد الإسباني؟ لم افعل ذلك ابداً، ولن أفعل”.

ومعلوم أن إبراهيم دياز سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين القادمتين ضد انغولا وموريتانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

المغرب يستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات…

2024-03-14 / 21:35
Photo of رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات لأقل من 17 سنة

رسميا.. “فيفا” يعلن منح المغرب شرف تنظيم مونديال السيدات…

2024-03-14 / 17:39
Photo of الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

الإصابة تبعد يوسف النصيري عن تدريبات إشبيلية

2024-03-14 / 16:57
Photo of باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثنائي برشلونة

2024-03-14 / 16:01
Photo of معلومات عن إلياس بن الصغير الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي

معلومات عن إلياس بن الصغير الوافد الجديد على المنتخب…

2024-03-14 / 15:56
Photo of بن صديق يخضع لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته مجددا بالسرطان

بن صديق يخضع لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته مجددا…

2024-03-14 / 13:58
Photo of طارق السكتيوي يعيد موهبة بايرن ميونيخ إلى المنتخب الوطني المغربي

طارق السكتيوي يعيد موهبة بايرن ميونيخ إلى المنتخب الوطني…

2024-03-14 / 11:34
Photo of رسميا.. طارق السكتيوي يعلن عن لائحة المنتخب الأولمبي

رسميا.. طارق السكتيوي يعلن عن لائحة المنتخب الأولمبي

2024-03-14 / 11:24
Photo of قائمة منتخب أقل من 15 سنة المستدعاة لمواجهة زامبيا وديا

قائمة منتخب أقل من 15 سنة المستدعاة لمواجهة زامبيا…

2024-03-14 / 10:16
Photo of برشلونة يعلن إستقالة نائب لابورتا من منصبه

برشلونة يعلن إستقالة نائب لابورتا من منصبه

2024-03-14 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق