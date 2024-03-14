بالإجماع.. البرلمان الإسباني يصوت على العفو عن الإنفصاليين الكتالونيين

هبة بريس - وكالات

صوت النواب في البرلمان الإسباني، الخميس، لصالح قانون يقضي بالعفو عن الانفصاليين الكتالونيين.

وأقرّ النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بالعودة بعدما قضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائياً على خلفية محاولة انفصال عام 2017.

هذا وصوّت 178 نائباً لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة.

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