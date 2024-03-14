البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 58 “حراكا” بسواحل العيون

2024-03-14 / 14:53
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هبة بريس

اعترضت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، أمس الأربعاء، على بعد 114 كلم جنوب غرب مدينة العيون، قاربا على متنه 58 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 10 نساء و3 قاصرين، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون، حيث تم تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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