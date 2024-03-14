سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد مغربي

هبة بريس - فن

نجحت القناة الوطنية الثانية في جذب المشاهدين المغاربة من جديد لبرمجتها الخاصة بشهر رمضان، حيث بلغت نسب المشاهدة أزيد من 36.8٪ من الجمهور في اليوم الأول من الشهر الفضيل خلال فترة الذروة.

وأثناء فترة الإفطار، شاهد أزيد من 12 مليون مغربي، من نسب المشاهدة التراكمية، الحلقة الأولى من سيتكوم “جيب داركوم”، وهو ما يعادل 39.2٪ من نسب المشاهدة، وفي نفس الطابع الفكاهي جذبت سلسلة “FED TV 3” أزيد من 7.8 مليون مشاهد.

وشهد اليوم الأول من شهر رمضان أيضًا بث المسلسل الشيق “جوج وجوه” الذي جذب قرابة 10 مليون مشاهد، وبخصوص الحلقة الأولى لمسلسل “بنات لحديد”، تمت متابعتها من قبل جمهور يتجاوز 8 ملايين مشاهد.

وخارج فترة الإفطار، جذب برنامج الطهي “شعبي فود”، الذي يقدمه هشام مسرار، أكثر من 7 ملايين مشاهد، مجموع نسب المشاهدة.

وتتجدد ريادة القنوات الوطنية دوزيم والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مرة أخرى بنسبة مشاهدة تفوق 72٪خلال فترة لذروة، وهو ما يؤكد على أن التوجه الذي تنهجه القنوات الوطنية بجعل الإنتاج الوطني في مقدمة قائمة الأولويات يبقى الخيار المفضل لدى المشاهد المغربي.

وتواصل القناة الثانية دوزيم تأكيد التزامها بالجودة من خلال تقديم باقة متنوعة وفريدة من الإنتاجات الوطنية التي أنجزتها مواهب مغربية متميزة بهدف إمتاع المشاهد المغربي وجعل شهر رمضان فرصة لتشاطر مشاعر وعيش لحظات استثنائية.

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