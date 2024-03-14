ملف طلبة الطب او “كرونوفوبيا” التي تلاحق أولياء الأمور

عبد الله عياش _ هبة بريس

يمضي ملف “طلبة الطب'” نحو “النفق المأزوم” بمشاركة ثنائية بين وزارة الميراوي وتنسيقية الطلبة; بينما الضحية لن تكون سوى أولياء الأمور الذين يراقبون المشهد بكثير من الحسرة والقلق

اليوم غانتكلمو بصراحة ..وبلا لغة الخشب ..ماشي الغاية نغلبو كفة على أخرى ..ولكن الغاية تكون وقفة تأمل في إشكال لا يمكن ان تنفك خيوطه المتشابكة إلا بالحوار والتوافق ..

اليوم اتصلت بالجريدة “أم طالبة” تكاد تكون منهارة تماما ..بثقة تتحدث نيابة عن الطلبة والوزارة معا ..غايتها المثلى أن يعود قطار الدراسة إلى سكته دون ان يطول هذا التوقف

لسان الأم يقول ..ماشي معقول ” الميراوي ” يلوح بالصفر في وجه الطلبة بلغة تهديدية ..صعيب بزاف انت كوزير تهدد الطلبة الأطباء بمصير سلبي انت ماخاسر فيه والو ..

أيضا ترى الأم أن الوضع النفسي للطلبة يزداد تدهورا بعد الندوة الصحفية التي هدد فيها الوزير بالصفر وعلى اثر ذلك ردت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الانسان، بأن قرار مقاطعة الدروس تم اتخاذه عن قناعه وبالتصويت.

الوزير الميراوي ادخل الملف نفقا شادا على اعتبار أنه انطلق بالحوار من نقطة اللاعودة وحاول مند البداية تكريس مقولة ” انا ربكم الأعلى ”

نقطة “الصفر” التي هدد بها الوزير كانت بمثابة رصاصة حية لأولياء الأمور الذين بات مصير ابنائهم مهدد بالتوقف الاضطراري بينما في الجهة الأخرى طلبة الطب يريدون ان يكون لهم صوت حتى ولو على حساب مصيرهم الدراسي ..

واذا كان لابد من تحميل مسؤولية هذا التوقف الاضطراري الى “الميراوي وايت الطالب” فلابد من الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب تتحمل هي الأخرى المسؤولية لاعتبارات عديدة.

نفس الأم وهي بالمناسبة طبيبة قالت ان بعض أفراد التنسيقية يحاولون الركوب على هذا الملف بإخراجه من طاولة الحوار إلى الإرتجال معتبرة أن السبل التي تم اعتمادها لمحاصرة الطلبة اكتست طابع ” التخويف ” احيانا

رسالة الأم كانت واضحة وقالت ” نهار الامتحان كانت الاتصالات بالفيديو عبر الواتساب مكثفة لمحاصرة الطلبة وهذا فعل يقيد الاختيارات .

أيضا …تقول هذه الأم ان طالب في السنة السابعة يرفض القانون الجديد أمر غير محسوب ومشكوك فيه على اعتبار أنه غير معني بقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات

وفي شق ٱخر ..تقول هذه الأم انه يفترض من الوزارة الارتقاء بالحوار من ” كن فيكون ” فيما توصي الطلبة بعدم الإنسياق مع كل الأفكار واستحضار واجب التضحية المقدس

وقبل أن تختم هذه الأم حديثها استدركت ..اننا نعيش رمضان تحت الضغط ..بخيبة ..”كرونوفوبيا” مدمرة ..رهاب المجهول .. مطلوب التوافق ؛ مطلوب ان يتذكر الجميع ان أنصاف الحلول قد تكون تمهيدا ومقدمة للحل الشامل

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