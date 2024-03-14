مراكش : توقيف شاب اعتدى على إمام مسجد في رمضان

2024-03-14 / 10:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت عناصر القوات المساعدة التابعة لمقاطعة جليز بمراكش، شابا اعتدى على إمام مسجد بالمدينة الحمراء، على المصالح الأمنية، وذلك للتحقيق معه حول المنسوب إليه.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن الشاب البالغ من العمر 21 سنة، توجه إلى فضاء الوضوء التابع للمسجد، تزامنا مع اقتراب أداء صلاة العشاء، بغرض “الاستحمام”، لكن الإمام تدخل لإخباره بأن الفضاء مخصص فقط للوضوء.

وأوضحت ذات المصادر أن الشاب ألح على تنفيذ رغبته في الاستحمام بهذا الفضاء، بينما أصر الإمام على قرار المنع، في حين قام المتهم بتعنيفه والاعتداء عليه، بتوجيه لكمات له على وجهه .

ووفقا للمصادر نفسها، فقد تم إشعار السلطات المحلية بالحادث، حيث حلت بعين المكان عناصر القوات المساعدة التي قامت بتوقيف الشاب، وإحالته على الشرطة للقيام بالمتعين في النازلة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

واستنكرت الساكنة المحلية السلوك العنيف للشاب تجاه إمام المسجد خصوصا في هذا الشهر الفضيل ، فيما دعت السلطات للتدخل من أجل فرض احترام حرمات الله وبيوته بالمدينة الحمراء.

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