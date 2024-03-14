طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالسهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة الغيوم إلى غائمة أحيانا بالريف والاطلس المتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي والسواحل الجنوبية مع تناثر الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 16 درجة بالجنوب الشرقي، وسوس والأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 07 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في انخفاض بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستشهد بعض الارتفاع بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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