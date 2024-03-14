إيطاليا..سفير الممللكة يسلط الضوء على المساعدات المغربية لفائدة غزة والقدس

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

سلط سفير المملكة المغربية بإيطاليا السيد يوسف بلا، لوكالة إيطاليا بريس للأنباء، الضوء على المساعدات الإنسانية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لتوجيهها عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف، مؤكدا على “حدث غير مسبوق” و”التزام دائم” للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأبرز المسؤول الدبلوماسي في حوار أجراه مع الصحفي الإيطالي كلاوديو براكينو “الالتزام الشخصي” لجلالة الملك في إنجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الساكنة المعنية يشكل “حدثا غير مسبوق” منذ بداية الصراع قبل خمسة أشهر. وأشار إلى أن المغرب أطلق، خلال هذه الفترة من شهر رمضان المبارك، عملية إنسانية واسعة النطاق لصالح الفلسطينيين في غزة والقدس، موضحا أن هذه المبادرة تأتي مع بداية الشهر الفضيل، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و”في روح من التضامن والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر تضررا من الظروف الراهنة.

وأضاف سفير المغرب أن نجاح هذه العملية يرجع أولا إلى الموقع الذي يحظى به المغرب كفاعل حيوي من أجل السلام والأمن وذلك بفضل رؤية المتبصرة جلالته من أجل إرساء السلام والتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية.

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