فاس.. أربعيني يضع حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة

ع محياوي _ هبة بريس

أقدم شخص في الأربعينيات من عمره اليوم الأربعاء على وضع حد لحياته شنقا في ظروف غامضة، بعدما لف حبلا حول عنقه وربطه بقطعة حديد في سقف بيته بمنزل عائلته الكائن ببلاد المسطاري بحي المصلى نفوذ مقاطعة جنان الورد.

وأفادت مصادر “ هبة بريس” أن الهالك مطلق عثر عليه جثة هامدة معلقة داخل منزله الذي يسكنه لوحده .

و فور علمهم بالواقعة حلت إلى عين المكان مختلف المصالح الأمنية بما فيها السلطة المحلية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع ومعايتة الجثة قبل توجيهها صوب مستودع الأموات بتعليمات النيابة العامة المختصة قصد التشريح الطبي.

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