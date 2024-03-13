إبراهيم دياز.. أحد أبرز الأسماء في لائحة المنتخب المغربي الجديدة

هبة بريس _ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء 13 مارس، عن لائحة المنتخب الوطني لوديتي موريتانيا وأنغولا، والتي عرفت استدعاء أسماء جديدة أبرزها نجم ريال مدريد الإسباني.

وشهدت لائحة وليد الركراكي تواجد وجوه جديدة من قبيل إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، وإلياس أخوماش، نجم فياريال الإسباني، وإلياس بن الصغير، لاعب موناكو الفرنسي، بالإضافة إلى لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي.

في المقابل لم يتم توجيه الدعوة لمجموعة من الأسماء من قبيل العميد غانم سايس وأمين حارث وسليم أملاح لاختيارات المدرب، ثم سفيان بوفال ونصير مزراوي وإسماعيل الصيباري بسبب الإصابة.

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