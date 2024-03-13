“الاحتقان” في كليات الطب يصل البرلمان

2024-03-13 / 21:05
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هبة بريس _ ع عياش

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، لمناقشة “الاحتقان” في أوساط كليات الطب والصيدلة.

وجاء في طلب حموني، أنه “بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لمناقشة موضوع: “الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة”.

واعتبر رئيس فريق الاقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع “تنذر بتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمختلف المواقع الجامعية، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية ووخيمة على السير العادي والطبيعي للسنة الجامعية الجارية”

.وأوضح حموني أن هذه سير السنة الجامعية “يتطلب تسليط الأضواء عليه برلمانيا، واطلاع الرأي العام الوطني على مستجداته”.

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