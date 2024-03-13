إسبانيا.. القبض على عصابة السطو على منازل لاعبي كرة القدم

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.

وأوقف ستة متهمين بـ”ثماني عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022″، بحسب بيان الشرطة.

وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد، البرازيلي الدولي رودريغو، بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.

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