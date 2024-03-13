CEUTA, SPAIN - JUNE 28: A national police officer looks on near the beach of the Recinto belonging to the southern bay of Ceuta, on 28 June, 2021 in Ceuta, Spain. A group of agents of the National Police of Ceuta, attached to different units including the UIP, have activated an operation deployed in the area of the Recinto, after receiving the notice of the presence of at least two packages in the sea containing hashish. On arrival they intercepted at least 100 kilos of the drug and arrested several people who were close to the area and who at first appeared to be related to the stash. After determining that they were not related, they have released the detainees and have continued investigating the discovery. (Photo By Antonio Sempere/Europa Press via Getty Images)

إسبانيا.. القبض على عصابة السطو على منازل لاعبي كرة القدم

2024-03-13 / 15:37
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هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.

وأوقف ستة متهمين بـ”ثماني عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022″، بحسب بيان الشرطة.

وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد، البرازيلي الدولي رودريغو، بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.

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