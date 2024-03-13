سائح فرنسي يقوم بسرقة “غريبة ” بمراكش

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

في واقعة غريبة عن مجال السياحة بالمغرب، ولا تقع إلى أحيانا من الدهر ، اقدام مواطن من جنسية فرنسية، على كراء ” فيلا ” بمدينة تامنصورت بمراكش، من اجل قضاء فترة استجمام بمحيط المدينة الحمراء واكتشاف معالمها الطبيعية والتاريخية .

لكن مع مرور أيام معدودة ، لم تكن خطة السائح ” المقنع ” الاستمتاع بالمكان ومحيطه، بل الظفر بغنيمة ما يوجد بداخل الفيلا التي اكتراها من اواني فاخرة وتجهيزات باهضة الثمن، فقام بالتواصل مع شخص على أساس بيعه للأثاث لأنه ينوي مغادرة المدينة.

وبعد تحديد موعد لعملية نقل المفروشات، ضبط السائح في حالة تلبس بالسرقة، فتم اعتقاله والاستماع له في محضر رسمي .

واعترف السائح الفرنسي لعناصر درك منطقة تامنصورت، انه كان لا ينوي فعل السرقة ، لكن أزمة مالية عاشها، مؤخرا، جعلته يفكر في فعله الجرمي، لشراء تذكرة طائرة والعودة لبلده ، وقد تمت متابعة الموقوف بتهمة خيانة الأمانة .

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