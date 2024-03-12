الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

2024-03-12 / 14:08
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هبة بريس - القسم الرياضي

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مرة أخرى، السماح بإيقاف المباريات لتمكين اللاعبين الصائمين من فترة استراحة للافطار.

ونقلت وسائل اعلام فرنسية، أن الاتحاد منع إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان على غرار السنوات الماضية.

واعتبر أن توقف المباريات بعد الإفطار في رمضانلا تتوافق مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم.

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‫5 تعليقات

  1. فرنسا لا تعترف بالإسلام كدين ، تكن له كل الكراهية و الاحتقار ليس مثل البلدان الاخرى مثل إنجلترا يعني فيها تسامح كبير

    فرنسا لا تعترف بالتسامح و لا بالثقافات الاخرى

    فرنسا وغالبية الفرنسيين في ذهنهم ان العالم هو فرنسا و فرنسا هي العالم مثل تفكير دولة هوك التي استعمرت قرن و نصف قرن اعني القوة الضاربة في الرعونة و التخلف

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