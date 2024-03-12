الفنان أحمد الفيشاوي: أتلقى العلاج النفسي منذ 27 سنة

2024-03-12 / 12:49
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هبة بريس - متابعة

كشف الفنان أحمد الفيشاوي أنه يخضع للعلاج النفسي منذ 27 سنة.

وأوضح النجم المصري خلال استضافته ببرنامج “على المسرح”، أنه كان يعاني بشدة من مشكلة “فرط العصبية” و” وهبات الغضب”، مشيرًا إلى أنه تخلص من كل هذه الأزمات حاليًّا ويعيش حالة من الهدوء والسلام النفسي.

وعن كثرة الوشوم و”التاتوهات” المنقوشة على جسده، ذكر الفيشاوي أنها تشير إلى تقلب في الانتماءات واضطراب في الهوية، مؤكدًا أن انتماءه مصري فرعوني بجذور “صعيدية” ثابتة.

وأضاف أنه لا يندم على “تاتو” سبق أن نقشه على جسده أو يسعى لتغييره، لافتًا إلى أن أحد الشباب صغار السن سأله ذات مرة بعفوية إن كان الوشم ضد الدين، فأجابه بأن جداتنا وأجدادنا في الصعيد والريف عمومًا كان يدقونه باستمرار وأنه مجرد عادة شعبية تراثية و”فولكلور”.

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