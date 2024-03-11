مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

2024-03-11 / 21:08
0
هبة بريس _ مراكش

علم انه تم العثور، صباح اليوم الاثنين (11 مارس) على جثة شاب ثلاثيني في أحد المنازل بحي سيدي بن سليمان بالمدينة العتيقة لمراكش.

وقالت مصادر محلية،أنه تم العثور على جثة الشاب الذي ينحدر من نفس الحي، داخل منزل مهجور بالحي، وعليه بعض آثار العنف على مستوى الرأس

واستنفر الحادث مصالح الشرطة القضائية والسلطات المحلية، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات لاخضاعها للتشريح الطبي، ومعرفة أسباب الوفاة، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في ظل المرجعية الإسلامية والدستور

حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في…

2024-03-11 / 21:49
Photo of تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

2024-03-11 / 20:39
Photo of سؤال البرلمان ..انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

سؤال البرلمان ..انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

2024-03-11 / 20:08
Photo of للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

2024-03-11 / 19:46
Photo of ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

2024-03-11 / 19:39
Photo of وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

2024-03-11 / 19:32
Photo of بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

2024-03-11 / 19:01
Photo of ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف في وجه الفساد ومواجهت

ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف…

2024-03-11 / 18:45
Photo of إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على قراره

إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على…

2024-03-11 / 18:22
Photo of الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول…

2024-03-11 / 18:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق