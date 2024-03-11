كريستيانو رونالدو أفضل هداف في العالم لسنة 2023

بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

2024-03-11 / 19:01
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هبة بريس _ رياضة

هنأ النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، متابعيه المسلمين عبر العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة “إكس” مقطع فيديو إعلاني يظهر فيه رونالدو وهو يشرب الحليب، ويقول باللغة العربية: “رمضان كريم”.

وأبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم، إعجابهم وتقديرهم لرونالدو لاحترامه للإسلام والمسلمين، فيما مازحه البعض الآخر مطالبينه بالصيام هذا العام.

https://twitter.com/i/status/1766928634407723297

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