ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف في وجه الفساد

2024-03-11 / 18:45
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف في وجه الفساد ومواجهته،

وأكد قائلا أنه لا يمكن التعايش مع الفساد، وإلا فسوف يصل إلى كل قطاعات المجتمع وفئاته، وحينها سنصل بلا شك إلى الخراب المؤكد.

وذكر ابن كيران في كلمة له خلال المجلس الإقليمي لـ “مصباح” الرباط، السبت 09 مارس 2024، أن المفسدين يسعون إلى أن يفر الناس من السياسة، لأن فيها مصالح وأموال طائلة وعوائد ضخمة، وهم يرفضون أن يُضيق عليهم أحد بالمراقبة والتتبع، بل يريدون الاستفراد بها.
وتابع الأمين العام، ولذلك يجب على كل مغربي أن يدخل السياسة، ومن ذلك أنها تدخل معهم إلى فراش الزوجية، لأنه حين يحكمك القانون وتدعي زوجتك أنك اغتصبتها لن يبقى للزواج أي معنى وسنكون أمام الفوضى، وأحد أسباب ذلك هو إهمال السياسة وعدم الاهتمام بها.

وأوضح ابن كيران أننا في حاجة إلى الانخراط في السياسة والصبر على أتعابها ومتطلباتها، مبرزا أن العدالة والتنمية منخرط فيها من أجل الله أولا، ثم من أجل الوطن والأمة وخدمة للشعب، وأيضا لصالح الحزب، مؤكدا أنه ليس في هذه المعاني أي عيب أو جرم.

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