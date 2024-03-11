قادمة من إسبانيا.. إحباط إدخال 13 كلغ من مخدر الهيروين عبر ميناء طنجة

2024-03-11 / 13:10
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هبة بريس

أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المدينة، صباح اليوم الاثنين 11 مارس الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 13 كيلوغرام من مخدر الهيروين على متن سيارة نفعية قادمة من إسبانيا.

وقد مكنت عمليات الفحص بالسكانير، التي خضعت لها السيارة المسجلة بدولة الأراضي المنخفضة (هولندا)، من العثور على حقيبة مدسوسة تحت أسفل المحرك وتحتوي بداخلها على ثلاثة عشر كيلوغراما من مواد يشتبه في كونها مخدرات صلبة.

وقد تم إخضاع الشحنات المحجوزة لفحص أولي أثبت أنها تحتوي على مخدر الهيرويين، وهو ما استدعى حجزها وإحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرات تقنية وشرعية معمقة.

وقد تم فتح بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة المختصة مع سائق السيارة المحجوزة، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الهولندية ويبلغ من العمر 63 سنة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها الوطنية والدولية المحتملة.

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