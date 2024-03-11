6 طائرات مغربية تبدأ عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا في غزة

2024-03-11 / 11:00
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هبة بريس

يبدأ المغرب اليوم الاثنين، عمليات إسقاط جوي للمساعدات على شمال غزة.

وحسب مصادر عبرية، فـ”ست” طائرات نقل من طراز “هيركيوليز” تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي في طريقها إلى إسرائيل، وسوف تهبط في مطار بن غوريون للتزود بالوقود قبل إقلاعها لإسقاط الإمدادات الإنسانية في شمال القطاع.

وأكدت أن عملية الإنزال الجوي تم تنسيقها مع إسرائيل، وأنها ستكون أول أيام شهر رمضان

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