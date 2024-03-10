مــ.ـصرع مريض إثر انقلاب سيارة إسعاف ضواحي سيدي إفني
تسبب حادث انقلاب سيارة إسعاف أمس السبت في مصرع مريض كان على متنها وإصابة سائق السيارة ومرافقه المريض بجروح متفاوتة الخطورة ضواحي سيدي افني .
وقالت مصادر محلية إن سيارة الإسعاف كانت متوجهة إلى المستشفى الجهوي بكلميم، قبل أن تتعرض لحادث انقلاب مروع على مستوى منعرجات ميرغت بجماعة لخصاص حيث لقي المريض مصرعه على الفور.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي الى مكان وقوع الحادث حيث تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسبابها وظروفها .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
Ya rebbi salama llah yahfad
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله
اللهم ارحمه واغفر له
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة