مــ.ـصرع مريض إثر انقلاب سيارة إسعاف ضواحي سيدي إفني

2024-03-10 / 21:14
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تسبب حادث انقلاب سيارة إسعاف أمس السبت في مصرع مريض كان على متنها وإصابة سائق السيارة ومرافقه المريض بجروح متفاوتة الخطورة ضواحي سيدي افني .

وقالت مصادر محلية إن سيارة الإسعاف كانت متوجهة إلى المستشفى الجهوي بكلميم، قبل أن تتعرض لحادث انقلاب مروع على مستوى منعرجات ميرغت بجماعة لخصاص حيث لقي المريض مصرعه على الفور.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي الى مكان وقوع الحادث حيث تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد أسبابها وظروفها .

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