رسميا… غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك بالسعودية

هبة بريس

أعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك

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وأفادت الرياض والدوحة بثبوت رؤية هلال شهر رمضان، ليكون غدا أول أيام الشهر.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت أمس السبت، “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م”.

وطالبت “المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

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