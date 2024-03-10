مطالب للحكومة بالكشف عن مآل صندوق تفعيل الأمازيغية

2024-03-10 / 10:04
5
هبة بريس _ الرباط

طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الحكومة بالكشف عن مآل إحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وقال المستشاران البرلمانيان عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال كتابي موجه للوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحكومة قدمت في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب عشر التزامات، منها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مختلف مناحي الحياة، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وقال المستشاران، أنه إلى حدود هذه السنة تم تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية لسنة 2023 ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-03-10 / 12:56
Photo of إلزام” CNOPS “منخرطيه الإدلاء بالأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية يصل البرلمان

إلزام” CNOPS “منخرطيه الإدلاء بالأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية يصل…

2024-03-10 / 11:34
Photo of الداخلة.. توقيف مواطنة إستونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض

الداخلة.. توقيف مواطنة إستونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض

2024-03-10 / 09:27
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة مع نزول أمطار

طقس الأحد.. أجواء باردة مع نزول أمطار

2024-03-10 / 09:04
Photo of تعليق الرحلات بين مينائي طنجة وطريفة إثر سوء الأحوال الجوية

تعليق الرحلات بين مينائي طنجة وطريفة إثر سوء الأحوال…

2024-03-09 / 23:06
Photo of أمطار مارس تباشير رمضانية تنفض غُبار الجفاف

أمطار مارس تباشير رمضانية تنفض غُبار الجفاف

2024-03-09 / 22:49
Photo of الرباط ..زلزال الاقالات يعصف بمسؤولين إداريين ورؤساء أقسام بمستشفى ابن سينا

الرباط ..زلزال الاقالات يعصف بمسؤولين إداريين ورؤساء أقسام بمستشفى…

2024-03-09 / 22:19
Photo of نجم الراب العالمي الأمريكي ” فيفتي سنت “يحيي حفل أسطوري بأحد فنادق مراكش

نجم الراب العالمي الأمريكي ” فيفتي سنت “يحيي حفل…

2024-03-09 / 21:42
Photo of الجبابدي لـ”هبة بريس”:”مطلوب مراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة ونحن بحاجة لثورة ثقافية “

الجبابدي لـ”هبة بريس”:”مطلوب مراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة ونحن…

2024-03-09 / 21:14
Photo of احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

2024-03-09 / 20:15

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق