مطالب للحكومة بالكشف عن مآل صندوق تفعيل الأمازيغية

هبة بريس _ الرباط

طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الحكومة بالكشف عن مآل إحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وقال المستشاران البرلمانيان عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال كتابي موجه للوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحكومة قدمت في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب عشر التزامات، منها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مختلف مناحي الحياة، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وقال المستشاران، أنه إلى حدود هذه السنة تم تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية لسنة 2023 ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp