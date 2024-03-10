أرسنال يهزم برينتفورد ويتصدر الـ”بريميرليغ” مؤقتا
هبة بريس _ رياضة
حقق فريق آرسنال فوزاً ثميناً على ضيفه برينتفورد 2-1 امس السبت في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز كل من ديكلان رايس (19) وكاي هافيرتز (86) هدفي آرسنال، فيما كان هدف الضيوف الوحيد بواسطة يوان ويسا (45+4).
وبهذا الفوز، صعد آرسنال إلى صدارة الدوري مؤقتا بـ64 نقطة وبفارق نقطة على ليفربول، الوصيف، والذي سيستضيف صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي (62 نقطة) في قمة قوية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
برافو أرسنال..
الارسنال إن شاء الله يفوز بالدوري الانجليزي ودوري الأبطال..
بالتوفيق في المرحلة المقبلة..
ارسنال المتصدر البريملينغ الان لكن بشكل مؤقت في انتضار النتائج الأخرى..
فوز جاء عن جدارة واستحقاق..