المغرب يشارك في اجتماع اللجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع” بمدريد

هبة بريس -

انعقد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع”، تحت الرئاسة الإسبانية يومي الأربعاء والخميس في مدريد، وذلك بمشاركة المغرب.

وحسب وزارة الدفاع الإسبانية، انكب المشاركون خلال هذين اليومين على تتبع أنشطة التعاون العسكري المدرجة في مخطط العمل لهذا العام، وإطلاق برمجة مخطط العمل لعام 2025، ورصد إجراءات الهيئات الجامعية المرتبطة بالمبادرة، مثل كلية “5+5 دفاع” والمعهد الأورومتوسطي للدراسات الاستراتيجية.

وفي كلمتها خلال افتتاح الاجتماع، شددت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، على أهمية مراعاة “عوامل أخرى ذات طابع عرضاني، مثل دور المرأة أو آثار تغير المناخ” أثناء إعداد خطة العمل لعام 2025.

وأكدت السيدة روبلس في كلمة ألقتها عبر الفيديو على “القيمة الخاصة التي تكتسيها أنشطة التكوين والبحث، والتي يجب أن نعززها من خلال دعم أعمال المعهد الأورومتوسطي للدراسات الاستراتيجية، وكلية “5+5 دفاع”، وكلاهما مؤسستان مشهود لهما”.

وتعد “مبادرة 5+5 دفاع”، التي تم إطلاقها في 2004، منتدى للتشاور والتفاهم متعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط.

ويعتبر هذا المنتدى إطارا تفضيليا لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة، بما في ذلك الأمن البحري والسلامة الجوية ومساهمة القوات المسلحة في إدارة الكوارث الكبرى والبحث الأكاديمي والتكوين.

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