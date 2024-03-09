“تبديد أموال والتزوير” يورط جمركيين بفاس

2024-03-09 / 00:28
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هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة ستة أشخاص، من بينهم جمركيين، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.

الجمركيون المحالون من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وجهت لهما تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة ومنقولات أؤتمن عليها والتزوير في وثائق المعلوميات والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”.

فيما المتهمين الأربعة الآخرين، ضمنهم مياومين، توبعوا من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة ومنقولات أؤتمن عليها”، إذ ينتظر أن يمثلوا جميع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 19 مارس المقبل في ملف عدد (2024/2624/17)

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