اكادير : توقيف “عصابة” روعت ساكنة جماعتي تغازوت وأورير

2024-03-08 / 20:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تغازوت التابعة لسرية اكادير ، اليوم الجمعة 8 مارس الجاري ، من اعتقال ثلاث أشخاص ضمن عصابة اجرامية روعت ساكنة تغازوت وأورير.

وكشفت مصادر ” هبة بريس ” ان مصالح المركز الترابي للدرك بتغازوت وفور تقاطر عدد من شكايات لضحايا العصابة الاجرامية على المركز ، تم التحرك بسرعة ووضع خطة أمنية لتوقيف المشتبه فيهم ،بعد الاهتداء إلى أوصافهم، ورغم سرعة تحرك العصابة التي تستعمل دراجات نارية في تنفيذ غزواتها الليلية، تم الوصول إلى تواجد أفراد العصابة بإحدي المقاهي المعروفه بحي “إكروفلوس” ليتم تطويق المكان بالعناصر الدركية ومداهمة المقهى بتعليمات من النيابة العامة، وتوقيف العصابة وبحوزتها أسلحة بيضاء ” سيوف”.

الموقوفين من ذوي السوابق الإجرامية، تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمهم على أنظار النيابة العامة المختصة .

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