قرار ولائي بمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة إلى فاس

2024-03-08 / 16:37
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هبة بريس – مكتب طنجة

أصدرت السلطات الولائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، في شخص الوالي يونس التازي عامل عمالة طنجة- أصيلة، قرارا يقضي بمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة لكرة القدم إلى مدينة فاس لمتابعة المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات البطولة الاحترافية .

ويأتي قرار السلطات بمنع تنقل الجماهير الطنجاوية، بناء على توصيات اللجنة الأمنية بمدينة فاس، وذلك لما قد يشكله من تهديد للأمن العام، وكذا تفاديا لحدوث شغب بين الجماهير.

وسيحل فريق اتحاد طنجة ضيفا على المغرب الفاسي في قمة الجولة 23 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية، المقرر إجراؤها يوم غد السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً، على أرضية المركب الرياضي لمدينة فاس.

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