أزولاي يشرف على توقيع اتفاقية تطوير المدرسة العليا للهندسة الطبية الحيوية

هبة بريس ـ الرباط

جرى توقيع اتفاقية-إطار بين مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة والفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع الصحة، تروم تعزيز وتطوير مهارات طلبة المدرسة العليا للهندسة الطبية الحيوية وتقنيات الصحة (SupTech Santé).

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مستشار صاحب الجلالة، رئيس مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، أندري أزولاي، ورئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع الصحة، كريم زهير، إلى تشجيع البحث العلمي والتقدم التقني والابتكار، خاصة في مجالات الهندسة والصناعة الطبية، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية الصناعية.

وتتوخى هذه الشراكة أيضا، تنظيم اللقاءات والزيارات والتداريب المهنية، والأنشطة التطبيقية والدراسات الميدانية بين العالم الأكاديمي وقطاع الصناعة الطبية لفائدة طلبة المدرسة العليا للهندسة الطبية الحيوية وتقنيات الصحة.

وبهذه المناسبة، نوه أزولاي بهذه “الشراكة الواعدة التي تتعدى كونها اتفاقا بسيطا بين كيانين”، معتبرا أنها خطوة مهمة وتعني الكثير لمدينة الصويرة برمتها وتتيح فرصا للنمو والتنمية.

وأبرز أنه من خلال هذه الشراكة، ستتاح للطلبة المدرسة العليا للهندسة الطبية الحيوية وتقنيات الصحة الفرصة لإجراء تداريبهم الأولى في رحاب المؤسسات التابعة للفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع الصحة، وبالتالي تعزيز مهاراتهم العملية.

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