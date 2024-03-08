قائد فتيان ريال بيتيس يعلن إختيار المنتخب الوطني المغربي

قائد فتيان ريال بيتيس يعلن إختيار المنتخب الوطني المغربي

2024-03-08 / 12:57
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أعلن أعلن لويس ماغوزا، قائد فريق ريال بيتيس للفتيان، عن قراره النهائي بخصوص المنتخب الذي سيُمثله. وأكد لويس، تلقيه دعوة لتمثيل المنتخب المغربي في المرحلة المقبلة على حساب إسبانيا.

ونشر لويس صورة على حسابه في “إنستغرام” تضم صورته بقميص أسود الأطلس، مع عبارة: “لويس استدعي للمنتخب المغربي”.

ويشغل لويس ماغوزا مركز خط الوسط، حيث يزاول مع ريال بيتيس للفتيان، علمًا أنه ولد لأب من إسبانيا وأم مغربية تنحدر من مدينة تطوان.

ويُعد ماغوزا من بين أبرز الأسماء الصاعدة في فريق ريال بيتيس، كما سعى الاتحاد الإسباني كثيرًا للاحتفاظ به مع منتخبات الفئات العمرية، قبل أن يختار تمثيل المغرب.

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