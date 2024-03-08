بنموسى يكرم المتوجين بجائزة الاستحقاق الثقافي و الفني لأسرة التعليم

2024-03-08 / 13:25
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هبة بريس ـ الرباط 

أشرف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تتويج المكرمين في الحفل الختامي لفعاليات النسخة الثالثة من جائزة الاستحقاق الثقافي والفني المخصصة لأسرة التعليم.

و حضر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 8 مارس الجاري، الحفل الختامي لفعاليات النسخة الثالثة من جائزة الاستحقاق الثقافي والفني المخصصة لأسرة التعليم، والذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بالتنسيق مع الوزارة، تحفيزا للمواهب الإبداعية والأدبية لدى نساء ورجال التعليم.

وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب الوزير عن سعادته بهاته المبادرة الحميدة التي تثمن المؤهلات الفكرية والثقافية والفنية لأسرة التعليم، وتشجعهم على المزيد من الاجتهاد والبذل والعطاء، مما من شأنه أن يساهم في ترسيخ مدرسة عمومية جديدة مفعمة بالحياة والدينامية، إذ، أن العناية بالفن والثقافة والإبداع وجعلها مكونا أساسيا ضمن مكونات الأنشطة التربوية يتماشى مع الالتزامات التي تسعى خارطة الطريق 2022-2026 إلى تنزيلها.

و اغتنم الوزير هذه المناسبة، ليهنئ الفائزات والفائزين في هذه الجائزة الوطنية القيمة على هذا التتويج المستحق، ويتمنى لهم كل التوفيق والنجاح الدائم في أداء رسالتهم التربوية النبيلة، معبرا عن تقديره للمجهودات المتميزة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وللتعبئة الكبيرة لإنجاح هذا الحدث الثقافي في نسخته الثالثة.

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