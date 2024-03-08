أكادير: ذبح “عتروس” بمؤسسة تعليمية لإزالة “النحس” عن وزارة بنموسى يثير الجدل
أثارت واقعة اعتزام مؤسسة تعليمية بأكادير ، ذبح ” عتروس ” وسط المؤسسة ، استنكار مجموعة من الآباء وأولياء أمور التلاميذ ما أسموه محاولات تحويل مؤسسة تعليمية لأبنائهم إلى “مجزرة”، قصد وليمة على سبيل “الصدقة” اليوم الجمعة 8 مارس الجاري .
وحسب نسخة من مراسلة توصلت بها ” هبة بريس ” موجهة للآباء والأمهات ، تدعو فيها المؤسسة إلى المساهمة بمبلغ 200 درهم للمشاركة في مصاريف إعداد وجبة غداء لفائدة التلاميذ وأطر المؤسسة التعليمية المذكورة.
ولم تخرج المديرية الإقليمية او المؤسسة ، بأي بلاغ توضيحي بخصوص هذه النازلة ، التي لقيت رفض من قبل أولياء أمور التلاميذ، بخصوص تحويل فضاء المؤسسة إلى مكان ل ” الولائم ” عوض ” التعليم ” خصوصا بعد هدر جزء من الزمن المدرسي إبان الإضراب الوطني للشغيلة التعليمية.
وعلق احد النشطاء الفايسبوكيبن على واقعة ذبح ” عتروس ” بمؤسسة تعليمية، ان منظمي الوليمة يمكن ان تكون غايتهم من ” الذبيحة ” إزالة ” النحس” الذي خيم على وزارة شكيب بنموسى خلال هذا الموسم الدراسي .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
بعض المواطنين أصبحوا يتصرفون بعض التصرفات. الجهلة والأمية. اعتقادات التضليل… لذلك سنبقى دائما متخلفين.