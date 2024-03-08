وكالة بيت مال القدس تكرم 15 سيدة فلسطينية بتعليمات ملكية

2024-03-08 / 11:15
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هبة بريس ـ الرباط 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُخلد يوم 8 مارس من كل عام ، بادرت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تكريم 15 خمسة عشر سيدة من سيدات المدينة بالدرع الفضي للوكالة.

وذكرت وكالة بيت مال القدس في بلاغ اليوم الجمعة أن هذا التكريم “يأتي اعترافا بمساهماتهن المُقدرة في خدمة القدس ومؤسساتها”.

وشملت هذه الالتفاتة سيدات من مشارب مجتمعية وفكرية مختلفة منهن جامعيات، وإعلاميات، وفاعلات جمعويات، وممثلة عن جمعيات الأشخاص في وضعية الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك “لما قدمن من جليل الأعمال وعظيم الخصال، في خدمة القدس والمقدسيين”.

ويأتي هذا التتويج، في سياق تكريس حضور المرأة المقدسية كفاعل محوري في الأسرة والمجتمع الفلسطيني، وتشجيعا لها على مزيد من البذل والعطاء من خلال جعلها في مركز برامج التمكين والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب برنامج المبادرات الأهلية للتنمية البشرية، ومنصة “الدلالة” للتجارة الاجتماعية والتضامنية.

*الصورة من الأرشيف

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