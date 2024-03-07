أولمبيك مارسيليا يكتسح فياريال في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أولمبيك مارسيليا يكتسح فياريال في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

2024-03-07 / 23:19
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وضع مارسيليا الفرنسي، قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه 4-0 على ضيفه فياريال، مساء الخميس، في ذهاب دور ال 16.

وعلى ملعب (فيلودروم)، افتتح أصحاب الأرض، التسجيل عن طريق جوردان فيرتو في الدقيقة 23.

وبعد 5 دقائق، جاء الهدف الثاني للفريق الفرنسي بواسطة ييرسون موسكيرا (28) بالخطأ في مرماه.

ومن ضربة جزاء، وسع بيي إيميريك أوباميانج، الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سدد أوباميانج، الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 59.

ولعب فياريال منقوصا بعد طرد ألبيرتو مورينو، إثر بطاقة صفراء ثانية خلال اللقاء في الدقيقة 62.

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