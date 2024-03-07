إدارية فاس تعزل رئيس جماعةونائبه من إقليم ميدلت

ع محياوي _ هبة بريس

قضت المحكمة الإدارية بفاس بعزل لحسن أقديم رئيس جماعة الريش بإقليم ميدلت ، من حزب الاستقلال ونائبه من الاتحاد الدستوري، بموجب قرارين صادرين عنها في ملفين منفصلين بناء على طلبين تقدم بها عامل الإقليم بعدما أوقفهما سابقا عن مزاولة مهامهما في الجماعة.

وقضت إدارية فاس بعزلهما من العضوية والمهام مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وشمول الحكمين بالنفاذ المعجل، بعدما تداولت هيأة الحكم في طلبي العامل بعد أكثر من شهر من تقديمهما بواسطة دفاعه إلى رئاسة المحكمة وتعيين قاض مستشار للبث فيهما.

ولجأ عامل ميدلت لتوقيفهما عن مزاولة مهامهما وعين النائب الثاني للرئيس ضمن لجنة تصريف الأمور إلى حين صدور حكم إداري في حقهما بعد لجوئه للقضاء الإداري طلبا لعزلهما، على ضوء نتائج تفتيش باشرته المفتشية العامة للإدارة الترابية ورصد اختلالات مختلفة في تدبير الجماعة.

وسجلت المفتشية اختلالات في تسيير وتدبير الموارد المالية وممتلكات الجماعة، حصرها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات في 30 ملاحظة تتعلق بقطاعات مختلفة ومشكل التفويضات ومنها مشاكل الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية والمجزرة وتسليم رخص البناء ومشاكل أخرى لها ارتباط بالتعمير في تراب الجماعة

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