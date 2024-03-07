كان يحمل ركابا.. إيقاف سائق “تريبورتور” حاول د.هس شرطي بالبيضاء

2024-03-07 / 14:33
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 7 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومحاولة دهس شرطي بواسطة دراجة ثلاثية العجلات ونقل الركاب بدون رخصة.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بنقل الركاب بدون رخصة باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات على المسار المخصص حصريا لعربات “BusWay”، كما أنه لم يمتثل ولاذ بالفرار بعدما حاول دهس أحد عناصر الشرطة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن ضبط الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على تحديد هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه زوال يومه الخميس.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم
    أنا في نظري يجب معاقبة الركاب كذالك لأنهم يساهمون في استفحال هذه الظاهرة ليكونوا عبرة

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