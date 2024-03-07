مصر.. براءة الفنان محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة الجنايات في مصر، أمس الأربعاء، قبول معارضة الفنان المصري محمد رمضان على حكم حبسه سنة، وبراءته من تهمة نشر أخبار كاذبة عن بنك عربي شهير.

وعلق الفنان المصري على حكم براءته من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على انستغرام قال فيه: “براءة .. الحمد لله رب العالمين، ثم شكراً للقضاء المصري النزيه العادل”.

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس محمد رمضان سنة غيابيا؛ بسبب دعوى تقدم بها محامٍ اتهمه خلالها بنشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك العربية في مصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ما قبل 3 سنوات، عندما خرج رمضان في فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” قال خلاله إن الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في بنك cib (البنك التجاري الدولي، مصر).

وذكر رمضان أنه استيقظ في الصباح على اتصال هاتفي تلقاه من موظف في البنك، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله.

وعلق الفنان المصري على الفيديو بالقول: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض”.

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