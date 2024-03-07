مصر.. براءة الفنان محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة

2024-03-07 / 12:11
0
هبة بريس - وكالات

قضت محكمة الجنايات في مصر، أمس الأربعاء، قبول معارضة الفنان المصري محمد رمضان على حكم حبسه سنة، وبراءته من تهمة نشر أخبار كاذبة عن بنك عربي شهير.

وعلق الفنان المصري على حكم براءته من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على انستغرام قال فيه: “براءة .. الحمد لله رب العالمين، ثم شكراً للقضاء المصري النزيه العادل”.

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس محمد رمضان سنة غيابيا؛ بسبب دعوى تقدم بها محامٍ اتهمه خلالها بنشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك العربية في مصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ما قبل 3 سنوات، عندما خرج رمضان في فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” قال خلاله إن الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في بنك cib (البنك التجاري الدولي، مصر).

وذكر رمضان أنه استيقظ في الصباح على اتصال هاتفي تلقاه من موظف في البنك، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله.

وعلق الفنان المصري على الفيديو بالقول: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الاعتداء على فنان مصري ووالدته المغربية داخل متجر شهير

الاعتداء على فنان مصري ووالدته المغربية داخل متجر شهير

2024-03-07 / 11:06
Photo of بنسعيد يطلق الشطر الأول من مشروع 150 قاعة سينمائية

بنسعيد يطلق الشطر الأول من مشروع 150 قاعة سينمائية

2024-03-07 / 10:49
Photo of الفنانة فاطمة الزهراء بناصر تنفي إصابتها بالسرطان: “خبر غير صحيح”

الفنانة فاطمة الزهراء بناصر تنفي إصابتها بالسرطان: “خبر غير…

2024-03-06 / 13:28
Photo of بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة ضد “مولينيكس”

بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة…

2024-03-06 / 12:46
Photo of أمل حجازي تردّ على منتقدي خلعها الحجاب: “لم أخلع قربي وحبي لله”

أمل حجازي تردّ على منتقدي خلعها الحجاب: “لم أخلع…

2024-03-06 / 12:12
Photo of هاشم البسطاوي: “ايلا غاتشدو مالين كوبي أتاي فالحبس.. شدو حتى البيغ”

هاشم البسطاوي: “ايلا غاتشدو مالين كوبي أتاي فالحبس.. شدو…

2024-03-06 / 11:31
Photo of “دوزيم” تثير سخط المغاربة بمسلسل رمضاني يروج لـ”المثلية الجنسية”

“دوزيم” تثير سخط المغاربة بمسلسل رمضاني يروج لـ”المثلية الجنسية”

2024-03-06 / 10:43
Photo of وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي

وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي

2024-03-06 / 09:32
Photo of انطلاق محاكمة المخرج بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية في باريس

انطلاق محاكمة المخرج بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية في باريس

2024-03-05 / 17:14
Photo of الفنانة المصرية داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير

الفنانة المصرية داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير

2024-03-05 / 14:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق