بعد مطالب سجنه لأكثر من 4 سنوات.. أنشيلوتي يتحدى قرار المدعي العام

2024-03-07 / 10:16
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هبة بريس - وكالات

علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على بيان مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد، الذي صدر أمس الأربعاء، ويهدد المدرب الإيطالي بالسجن لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وعلق أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل (1-1) ضد لايبزيغ بدوري الأبطال: “إنها قصة قديمة بدأت منذ 8 سنوات”.

وأضاف: “يعتقد مكتب المدعي العام أنني كنت مقيما ولم أكن كذلك”.

وختم: “لقد دفعت الغرامة بالفعل، وأنا بريء”.

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