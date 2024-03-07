FILE PHOTO: Soccer Football - Serie A - Juventus v Napoli - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 23, 2023 Napoli players celebrate after the match REUTERS/Massimo Pinca/File Photo

صحيفة إيطالية: رونالدو تزوج جورجينا في المغرب سنة 2019

2024-03-07 / 09:50
0
هبة بريس - وكالات

كشفت الصحافة الإيطالية أن حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا السري أقيم في المغرب، سنة 2019.

وأفاد موقع “Velvet Gossip” الإيطالي، العام 2019، وعدد من مجلة “Novella 2000″، بأن اللاعب عقد قرانه في حفل مغلق في المغرب لتجنب أعين المتطفلين حتى يتم الإعلان عن الزواج.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نقلاً عن تلك المطبوعات الإيطالية: “لقد أدركت كل شيء، في 29 غشت 2019”. “في ذلك اليوم، ذهب كريستيانو رونالدو إلى ماديرا مع محاميه وتغيير وصيته لحماية جورجينا لدخولها في ثروته أيضًا، وقبل ذلك، حيث كانت والدته دولوريس تدير أصوله”.

وأضاف المصدر ذاته، أن رونالدو يواصل رفض الزواج من جورجينا بسبب أمه دولوريس أفيرو، التي كانت لديها بعض الخلافات في الماضي مع الإسبانية البالغة من العمر 30 عامًا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حكيم زياش يظهر في التدريبات الجماعية لغلطة سراي التركي

حكيم زياش يظهر في التدريبات الجماعية لغلطة سراي التركي

2024-03-07 / 10:50
Photo of أسطورة أرسنال ينتقد تين هاغ بسبب صفقة أمرابط

أسطورة أرسنال ينتقد تين هاغ بسبب صفقة أمرابط

2024-03-07 / 10:37
Photo of فاس.. اللجنة المغربية لمونديال 2030 تطالب بتوفير البنية التحتية ووسائل النقل

فاس.. اللجنة المغربية لمونديال 2030 تطالب بتوفير البنية التحتية…

2024-03-07 / 10:30
Photo of بعد مطالب سجنه لأكثر من 4 سنوات.. أنشيلوتي يتحدى قرار المدعي العام

بعد مطالب سجنه لأكثر من 4 سنوات.. أنشيلوتي يتحدى…

2024-03-07 / 10:16
Photo of كروس ينتقد خطة أنشيلوتي بعد التعادل أمام لايبزيغ

كروس ينتقد خطة أنشيلوتي بعد التعادل أمام لايبزيغ

2024-03-07 / 09:38
Photo of دعوة الى منع مشاركة إسرائيل في “أولمبياد باريس”

دعوة الى منع مشاركة إسرائيل في “أولمبياد باريس”

2024-03-06 / 23:08
Photo of ريال مدريد يتعادل مع لايبزيغ ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتعادل مع لايبزيغ ويتأهل إلى ربع نهائي…

2024-03-06 / 23:00
Photo of بايرن ميونيخ يجدد عقد المهاجم الفرنسي ماتيس تيل

بايرن ميونيخ يجدد عقد المهاجم الفرنسي ماتيس تيل

2024-03-06 / 22:47
Photo of عقوبات تأديبية في حق مدرب نادي نسوي بتوقيفه ل 5 سنوات

عقوبات تأديبية في حق مدرب نادي نسوي بتوقيفه ل…

2024-03-06 / 20:48
Photo of لاعب ميلان يصدم الجماهير الجزائرية.. “أريد تمثيل منتخب فرنسا”

لاعب ميلان يصدم الجماهير الجزائرية.. “أريد تمثيل منتخب فرنسا”

2024-03-06 / 20:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق