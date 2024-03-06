مدرب الريال أنشيلوتي مهدد بالسجن

هبة بريس _ رياضة

طالبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الأربعاء، بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد في قضية تهرب ضريبي.

وفي بيان لها الأربعاء، طلبت النيابة إصدار حكم السجن بحق أنشيلوتي البالغ 64 عاماً بأربع سنوات وتسعة أشهر لتجاهله التصريح عن إيرادات حصل عليها من حقوق استثمار صورته وبلغت أكثر من مليون يورو منذ نحو عشر سنوات.

ولم يرد أنشيلوتي، الذي عاد مدربا لريال مدريد في 2021، على الفور على طلب للتعليق تم تقديمه عبر ريال مدريد.

ولاحقت السلطات الإسبانية مشاهير آخرين بسبب الاشتباه في التهرب الضريبي بما في ذلك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ودييغو كوستا. وتم تسوية جميع هذه القضايا ودفعوا غرامات كبيرة.

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