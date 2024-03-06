أولاد التايمة : سرعة جنونية لسيارة أمن في مطاردة ” خطاف ” تثير استياء المواطنين

2024-03-06 / 15:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت سيارة أمن ” سطافيط” تابعة لمفوضية الامن بأولاد التايمة التابعة للأمن الإقليمي بتارودانت، بعد زوال اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري، كانت تسير بسرعة وصفها من عاين الواقعة ب ” الجنونية” بعد مطاردة هوليودية لسيارة نقل سري ” خطاف” وسط درب الحمام .

سيارة الامن كان يسوقها رجل امن شاب بمعية مسؤول أمني، اخترقت بعد زوال اليوم شوارع وأزقة ” درب الحمام” بسرعة كبيرة وهي تتعقب سيارة ” الخطاف” والذي بدوره كان يسير بنفس السرعة، مما شكل خطر على سلامة المواطنين والأطفال، ومن حسن الحظ لم يسجل اي حادث في هذه المطاردة التي صادفت خروج التلاميذ من المدارس المتواجدة بالحي المذكور.

ومهما كان حجم ومهمة المطاردة البوليسية لممتهن النقل السري او غيره، كان لزاما التقيد بالظروف وشروط السلامة الواجبة في مثل هذه التدخلات الأمنية، مما يستدعي من المسؤولين الأمنيين توجيه توبيخ لسائق سيارة الامن على هذا التصرف الغير المسؤول، وكما يظهر في صورة توصلت بها الجريدة، أثار عجلات سيارة الامن ، التي ازالت التربة والأحجار من الأرض يكشف حجم السرعة القصوى التي كان يسير بها السائق .

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