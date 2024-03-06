البحرية الملكية تنقذ 27 “حراكا” بسواحل الداخلة

هبة بريس

اعترضت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، أمس الثلاثاء، على بعد 183 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا على متنه 27 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المهاجرين غير النظاميين على متن القارب، الذي أبحر يوم 29 فبراير الماضي ،كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء الداخلة حيث تم تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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