الفنانة فاطمة الزهراء بناصر تنفي إصابتها بالسرطان: “خبر غير صحيح”

هبة بريس - فن

نفت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر، الخبر المتداول خلال الساعات الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق باصابتها بمرض السرطان.

وفي تدوينة نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها بموقع “انستغرام”: “صباح النور والمحبة أحباب الله يدخل علينا شهر رمضان بالحب والسلام لقلوبنا وبالرحمة والمغفرة لذنوبنا يارب العالمين”

وأضافت: “خبر إصابتي بالسرطان غير صحيح.. الله يشافي ويعافي كل مريض ياربي الحبيب، شكرا على محبتكم وعلى مودتكم ولكم بالمثل أضعاف نوايا ققلوبكم”

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