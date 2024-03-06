الفنانة فاطمة الزهراء بناصر تنفي إصابتها بالسرطان: “خبر غير صحيح”

2024-03-06 / 13:28
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هبة بريس - فن

نفت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر، الخبر المتداول خلال الساعات الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق باصابتها بمرض السرطان.

وفي تدوينة نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها بموقع “انستغرام”: “صباح النور والمحبة أحباب الله يدخل علينا شهر رمضان بالحب والسلام لقلوبنا وبالرحمة والمغفرة لذنوبنا يارب العالمين”

وأضافت: “خبر إصابتي بالسرطان غير صحيح.. الله يشافي ويعافي كل مريض ياربي الحبيب، شكرا على محبتكم وعلى مودتكم ولكم بالمثل أضعاف نوايا ققلوبكم”

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‫4 تعليقات

  4. كيف كيقولو اخوانا المصريين بعيد الشر عليك والله يحفظك ويحفظ كل مريض ويدخل عليك هاد الشهر بالصحة وطول العمر ويخليك ديما متألقة

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