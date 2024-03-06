أمل حجازي تردّ على منتقدي خلعها الحجاب: “لم أخلع قربي وحبي لله”

2024-03-06 / 12:12
0
هبة بريس - متابعة

ردت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على منتقدي ظهورها الأخير دون حجاب.

وكتبت أمل حجازي : “الى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي لله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمدلله”.

وأضافت: “لم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر… مع حبّي واحترامي اقتضى التوضيح”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة ضد “مولينيكس”

بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة…

2024-03-06 / 12:46
Photo of هاشم البسطاوي: “ايلا غاتشدو مالين كوبي أتاي فالحبس.. شدو حتى البيغ”

هاشم البسطاوي: “ايلا غاتشدو مالين كوبي أتاي فالحبس.. شدو…

2024-03-06 / 11:31
Photo of “دوزيم” تثير سخط المغاربة بمسلسل رمضاني يروج لـ”المثلية الجنسية”

“دوزيم” تثير سخط المغاربة بمسلسل رمضاني يروج لـ”المثلية الجنسية”

2024-03-06 / 10:43
Photo of وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي

وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي

2024-03-06 / 09:32
Photo of انطلاق محاكمة المخرج بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية في باريس

انطلاق محاكمة المخرج بولانسكي المتهم باعتداءات جنسية في باريس

2024-03-05 / 17:14
Photo of الفنانة المصرية داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير

الفنانة المصرية داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير

2024-03-05 / 14:58
Photo of إكرام العبدية: “أقسى ما يمر على الإنسان أن يعيش ليالي العزاء طيلة حياته”

إكرام العبدية: “أقسى ما يمر على الإنسان أن يعيش…

2024-03-05 / 12:37
Photo of “سينيالي يا مغربي”.. نشطاء يطلقون حملة لمحاربة “حسابات التفاهة”

“سينيالي يا مغربي”.. نشطاء يطلقون حملة لمحاربة “حسابات التفاهة”

2024-03-05 / 11:36
Photo of السجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور

السجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور

2024-03-05 / 09:46
Photo of حقوق المرأة ..تتويج رابحة الحيمر بجائزة في البيت الأبيض

حقوق المرأة ..تتويج رابحة الحيمر بجائزة في البيت الأبيض

2024-03-04 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق