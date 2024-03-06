أمل حجازي تردّ على منتقدي خلعها الحجاب: “لم أخلع قربي وحبي لله”

هبة بريس - متابعة

ردت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على منتقدي ظهورها الأخير دون حجاب.

وكتبت أمل حجازي : “الى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي لله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمدلله”.

وأضافت: “لم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر… مع حبّي واحترامي اقتضى التوضيح”

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