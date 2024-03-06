طنجة..حريق بمستشفى الأمراض العقلية ينهي حياة ثلاث نزلاء

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي ثلاثة نزلاء بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بحي بني مكادة بطنجة، مصرعهم صباح اليوم الأربعاء، مصرعهم، إثر اندلاع حريق مهول.

وقالت مصادر الموقع ان الحريق تسبب في خسائر كبيرة حيث يرجح أن يكون نزيل قد قام باضرام النار في سريره قبل انتقالها الى باقي الأسرة الذين توفي منهم الى حدود الآن ثلاثة أشخاص .

وهرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث عقب علمها باندلاع الحريق الذي فتحت بشأنه مصالح الشرطة القضائية تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حدوثه داخل مكان مبيت النزلاء الذين يتلقون العلاجات اللازمة بالمستشفى.

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