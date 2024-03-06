ترويج الكوكايين و”القرقوبي” يجر شخصا للاعتقال بطنجة
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري، من حجز 14 ألف و445 قرص مخدر وكيلوغرام و250 غراما من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة شحنات من المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله من العثور بحوزته على 14 ألفا و445 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل” وكيلوغرام و250 غراما من الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتؤشر هذه العملية على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
مشكورة شرطة نبي مكادة على توقيف المروجين للأقراص المخدرة..والمجهودات الجبارة بقوة والتضحيات من أجل حماية الوطن من هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين افسدوا البلاد وخربوا عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يجب القضاء على تجار المخدرات بشتى الطرق لمنع دخولها إلى المملكة المغربية..
نتمنى الحكم عليهم بالاعدام ليكونوا عبرة لغيرهم..ونطالب من السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث الدقيق للوصول إلى رئيس العصابة..
من المسؤول عن تفشي ظاهرة المخدرات في المغرب.؟؟؟؟؟.
نتمنى القضاء على تجار المخدرات، لتنظيف البلاد منهم والحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم افسدوا البلاد وخربوا عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. متى سينتهي مسلسل المخدرات..
كتر الاحتفاظ بهؤلاء الموجرمين في ترويج السموم لي شباب الغد يجب الوصول لاصحاب النفود في ترويجها
مانسمعه من اخبار في ترويج المخدرات ببلدنا ووطننا الحبيب يالم الصدور ولاسيما نحن مقبلين علا شهر عظيم شهر رمضان الكريم فيه يتوب العاصي والمجرمحسبنا الله ونعم الوكيل
هناك كبار المخدرات ديجب الاجتهاد علا العتور عليهم وتقديمهم للعدالة لعلا وعسى ننتهي من هؤلاء عدماء الدمير
والله سيحاسبون علا كل قطرة دم تغيرت في جسم من عباد الله العلي العظيم ولسيكونون حطب جهنم يوم القيامة