العصبة الإحترافية تمنح الرجاء الضوء الاخضر للإعتماد على هيرفي غاي

منحت العصبة الاحترافية الضوء الأخضر لفريق الرجاء الرياضي من أجل الإعتماد على لاعبه الجديد هيرفي غاي خلال قادم المباريات.

وأصدرت العصبة قرارها الرسمي بتأهيل هيرفي ليصبح لاعبا رسميا لنادي الرجاء، وصار بإمكانه خوض المباريات بشكل طبيعي.

وقد جاء قرار العصبة الاحترافية بعد الاجتماع الثلاثي الحاسم الذي ضم كلا من فريقي الفتح والرجاء إلى جانب اللاعب هيرفي، والذي عقد يوم أمس الإثنين.

وتم التوصل لاتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة بشأن وضعية اللاعب، وتم إخطار العصبة الاحترافية التي منحت الضوء الأخير لإشراك اللاعب مع الفريق الأخضر.

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