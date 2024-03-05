مجلس جهة فاس مكناس يصادق على اتفاقيات تحديث الأسواق الأسبوعية

2024-03-05 / 17:25
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ع محياوي _ هبة بريس

صادق مجلس جهة فاس مكناس يوم أمس الإثنين 04 مارس الجاري، خلال أشغال دورته العادية لشهر مارس التي انعقدت بمدينة ميسور على 129 اتفاقية شراكة وإطار للتعاون ذات طابع اقتصادي واجتماعي، بيئي، ثقافي رياضي وعلمي .
هذا وهمت المصادقة خلال ذات الاجتماع على:
* اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب ” بناء الطريق المدارية لمدينة صفرو
* اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب إحداث المنطقة اللوجستيكية كندر سيدي خيار بإقليم صفرو ”
* اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب: “إحداث وتجهيز مجمع الصناعة التقليدية بصفرو – الشطر الثاني
* اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب: “إحداث قطب جامعي بعين الشكاك بإقليم صفرو ”
* اتفاقية خاصة لتنفيذ المشروع المتعلق ب: “إعادة بناء 02 مراكز صحية حضرية ESSP بار انزاران، بهاليل) وإحداث
فضاء صحي للشباب بإقليم صفرو
* اتفاقيات خاصة لتنفيذ المشاريع المتعلقة ب : تحديث الأسواق الأسبوعية بعمالة مكناس، وأقاليم تاونات، تازة صفرو الحاجب بولمان افران ومولاي يعقوب

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