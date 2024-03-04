وجدة ..المصادقة على عدة مشاريع اتفاقيات ذات بعد اجتماعي واقتصادي وسياحي

هبة بريس : وجدة

عقد مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 04 مارس الجاري، الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر مارس، والتي ترأسها عمر حجيرة، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور عضوات وأعضاء مجلس جهة الشرق و ممثلي الهيئات الاستشارية بالمجلس و رؤساء المصالح اللاممركزة.

إذ خصصت للدراسة والمصادقة على التقرير السنوي لبرنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق 2022-2027، ومشاريع اتفاقيات ذات بعد اجتماعي واقتصادي وسياحي، تروم المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة، وتقوية البنيات التحتية على مستوى تراب عمالة وأقاليم جهة الشرق.

وشكلت هذه الدورة فرصة مهمة أمام عضوات و أعضاء مجلس جهة الشرق، إذ ساهموا في إغناء النقاش المطروح بخصوص نقط جدول أشغال الدورة العادية، قبل أن ينكبوا عن الدراسة والمصادقة على النقط المطروحة في جدول الأعمال، والرامية إلى تحسين جاذبية الجهة، فضلا عن دعم النسيج الاقتصادي والمقاولاتي.

وتتعلق نقط جدول أعمال الدورة التي صادق عليها بإجماع أعضاء مجلس الجهة ب”الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل الملحق التعديلي لإتفاقية الشراكة في إطار صندوق الدعم الإفريقي للتعاون اللامركزي للجماعات الترابية؛ الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لإتفاقية إطار للتعاون بين جهة اللشرق وجهة لعصابة(الجمهورية الموريتانية) والمجلس الإقليمي لجرسيف؛ الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لإتمام تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بجهة الشرق (2024/2028)؛ الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لإقتناء وعائين عقاريين لبناء مستشفيين إقليميين بكل من تاوريرت وفجيج؛ الدراسة والمصادقة لملحق تعديلي للشراكة والتعاون بين وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وجهة الشرق وولاية الجهة؛ الدراسة والمصادقة لتصحيح الأخطاء المتعلقة بإحتساب المبالغ الواردة في الاتفاقيات في فئة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمقاول الذاتي؛ الدراسة والمصادقة على اتفاقيات الشراكة لفئة المقاول الذاتي المستفيد والغير مستفيد من تمويل بنكي؛ الدراسة والمصادقة لإتفاقيات الشراكة لفئة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا المستفيدة بتمويل بنكي؛ الدراسة والمصادقة لاتفاقية شراكة لإحداث وحدة لتصنيع الأجبان بإقليم الناظور؛ الدراسة والمصادقة لإتفاقية شراكة ببرنامج استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء لمدينة وجدة وري المدار السقوي لبونعيم؛ الدراسة والمصادقة على إحداث الشركة الجهوية “الشرق للسياحة” ومشروع القانون الأساسي المنظم لها؛ الدراسة والمصادقة لإتفاقية شراكة بتأهيل وتثمين شواطئ جهة الشرق(2027/2024)؛ الدراسة والمصادقة لإتفاقية شراكة لتثمين المحطة السياحية للسعيدية والمدن العتيقة لوجدة وفجيج ودبدو، الدراسة والمصادقة لإتفاقية شراكة لوضع آلية لدعم الإستثمارات لإنجاز وحدات فندقية ومرافق وتجهيزات رياضية جديدة بالمحطة السياحية للسعيدية والمقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا؛ قبول هبة من طرف وكالة التنمية البلجيكية للتعاون؛

وصادق عضوات و أعضاء المجلس، على “برمجة الفائض الحقيقي والمصادقة عليه؛ الدراسة والمصادقة على تحويلات مالية؛ الدراسة والمصادقة على انخراط مجلس جهة الشرق في “فدرالية أنمار، الجماعات المحلية لشمال المغرب والأندلس”؛ الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي حول تقييم برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق(2027/2022)؛ الدراسة والمصادقة على ملحق للاتفاقية للشراكة والتمويل ببرنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بأحياء الصفيح بجماعتي جرسيف وهوارة اولاد رحو؛

وفي الأخير؛ الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز مشروع اعادة تأهيل المنجم الصغير وإحداث معهد لإحياء التراث المنجمي بمدينة جرادة وإنجاز الأشغال السينوغرافية وتوفير التجهيزات المرتبطة به.

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