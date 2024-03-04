عميدة شرطة و ربان طائرة.. نساء مكرمات بالدورة الخامسة ل”ماستر كلاس”

هبة بريس - الدار البيضاء

نظمت مؤسسة جدارة، يوم السبت بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال (ESCA) بالدار البيضاء، الدورة الخامسة للماستر كلاس “يومها من أجلها”، الذي يسلط الضوء على الريادة النسائية. ويهدف هذا الحدث، الذي يندرج في إطار برنامج تعزيز القيادة لدى المستفيدات من المنح الدراسية للمؤسسة، إلى تعزيز تمكين الفتيات وتشجيع المستفيدات الشابات على الاستفادة القصوى من إمكاناتهم في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية.

ومن خلال تسليط الضوء على شخصيات مغربية رائدة، يعد هذا الماستر كلاس مصدرا حقيقيا للإلهام لشباب المؤسسة وكذلك لجميع المشاركين، وذلك بفضل المتدخلات اللواتي يتمتعن بكفاءات عالية واللاتي تميزن في العديد من المجالات وجئن لمشاركة مسارهن، وتحدياتهن وإنجازاتهن.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، شدد حميد بن الفضيل رئيس مؤسسة جدارة، على أهمية هذا الماستر كلاس، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من أجل توفير للنساء منصة لتمكينهن من تعزيز قيادتهن.

وتابع أنه “قمنا بدعوة حوالي عشر سيدات نجحن في مجالات مختلفة مثل الأعمال والهندسة والرياضة والفن والسياسة والبحث العلمي والقانون والطب والطيران المدني والإدارة العليا، وذلك بهدف إلهام الشابات المستفيدات من المؤسسة”.

وأضاف أن برنامج “يومها من أجلها” يهدف إلى تمكين كل واحدة من المستفيدات من تصور نفسها في مستقبل يمكنها فيه الازدهار، وذلك من خلال استلهام أفكار من المتدخلات، مبرزا أن مؤسسة جدارة تقدم منحا دراسية للفتيات الصغيرات المتألقات، اللائي يعانين من ظروف اجتماعية غير مستقرة حتى يتمكن من تحقيق أحلامهن.

و يوفر الحدث منصة للتبادل وتقاسم الخبرات والتطوير الشخصي والمهني للمشاركين، إذ تعد كل دورة خطوة نحو مستقبل حيث يمكن للنساء من جميع الخلفيات والآفاق والمسارات أن يزدهرن ويتركن بصماتهن.

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